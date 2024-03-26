قبل خوض يورو 2024.. اتحاد الكرة الألماني يرغب في تجديد عقد ناغيلسمان

أكد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندروف رغبة الاتحاد في تمديد عقد مدرب المنتخب يوليان ناغيلسمان قبل انطلاق يورو 2024 القادم.

وكان ناغيلسمان تولى تدريب المنتخب الألماني في 22 أيلول/سبتمبر الماضي وخاض حتى الآن 5 مباريات وفاز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في مباراة علماً بأن المنتخب الألماني فاز على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين ودياً في ليون يوم السبت الماضي.

وقال نويندورف في تصريحات لقناة «زد دي إف» قبل المباراة الودية أمام فرنسا في مدينة ليون، وهولندا يوم الثلاثاء المقبل: «سيكون ذلك أمراً مرغوبا من جانبنا».

وأضاف: «نحن فريق جيد، ونتواصل بشكل جيد ونجري حواراً مكثفا».

وكان نويندورف أكد في وقت سابق هذا الاسبوع أن الاتحاد الألماني يفضل مواصلة العمل مع ناغلسمان الذي أبدى إحباطه من عقده الحالي الذي ينتهي

عقب نهاية أمم أوروبا في الصيف، وربما يعتمد ذلك على أداء الفريق في البطولة.

وأوضح ناغلسمان أنه يفضل أن تكون الصورة واضحة بخصوص مستقبله قبل نهائيات أمم أوروبا، لأنه لا يرغب في التوقف عن التدريب، إلا من خلال التعاقد مع فريق أو تمديد عقده مع المنتخب.

وسبق لناغلسمان أن درب أندية هوفنهايم ولايبزغ وبايرن ميونخ.