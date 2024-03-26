إيقاف نجم منتخب البرازيل عامين.. "الغشاش المنحوس" استخدم عينة منشطات بديلة "إيجابية"

أعلن مكتب المدعي العام البرازيلي للعدالة الرياضية إيقاف غابرييل باربوسا الملقب بـ غابيغول لاعب فلامنغو البرازيلي بسبب الغش في اختبار المنشطات.

وتم إيقاف المهاجم البرازيلي لمدة عامين.

وأفاد موقع غلوبو البرازيلي أن مكتب المدعي العام أمر بأخذ عينة من غابيغول للكشف عن المنشطات قبل تدريبات الفريق.

وذكر الموقع أن لاعب منتخب البرازيل البالغ من العمر 27 عاما لم يرغب في الخضوع للاختبار قبل التدريب كما تقتضي اللوائح، وذهب لتناول الغداء ولم يوافق إلا لاحقا على الخضوع لتحليل البول.

وحسب الموقع فبعد عودته تحايل في التحليل عن طريق أخذ عينة من شخص آخر ولكن تلقى صدمة أن العينة كانت إيجابية أيضا.

وعلق النادي على الأمر بأنه سيتحرك مدافعا عن اللاعب في الفترة المقبلة.