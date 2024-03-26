عودة مفاجئة من حجازي إلى مصر.. يشارك أمام كرواتيا في النهائي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عودة أحمد حجازي قائد المنتخب ولاعب اتحاد جدة للانضمام لمعسكر مصر مرة أخرى، رغم الإعلان في وقت سابق عن مغادرته المعسكر وسفره إلى السعودية لظروف عائلية طارئة.

وذكر الاتحاد على حسابه في منصة "فيسبوك" أن حجازي انضم مجدداً إلى معسكر "الفراعنة"، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء.

وكان حجازي قد غادر معسكر الفراعنة بسبب ظروف أسرية كما أعلن اتحاد الكرة، إذ وافق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على خروج أحمد حجازي من المعسكر وسفره إلى السعودية بسبب ظروف أسرية طارئة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الجهاز الفني اتفق مع أحمد حجازي أنه في حالة انتهاء الظرف الأسري واستقرار الأمور أن يعود من جديد لمعسكر منتخب مصر وهو ما حدث بالفعل، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة أمام كرواتيا.