لاعب الزمالك يحظر نجم الأهلي.. "سناب شات" يتسبب في قطع علاقة كهربا مع شيكابالا (فيديو)

أكد لاعب الأهلي المصري محمود عبدالمنعم كهربا أن علاقته مع لاعب الزمالك محمود شيكابالا انقطعت منذ نهائي القرن الشهير الذي جمع الناديين في دوري أبطال إفريقيا 2020.

قال كهربا لقناة أون تايم سبورتس إن شيكابالا أرسل رسالة له على تطبيق "سناب شات" قبل المباراة النهائية، لافتاً إلى أنه حذف التطبيق، ليعتقد لاعب الزمالك أنه حظره.

وأضاف: "شيكابالا قرر حظري على تطبيق "إنستغرام" ومنذ ذلك الوقت وعلاقتنا انقطعت".

وواصل حديثه: "حتى في حال وجودنا أو التقاءنا نتجنب المرور أو الحديث مع بعضنا البعض".