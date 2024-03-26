مدرب منتخب البرازيل يدعم "الباكي": العنصرية ضد فينيسيوس من أشخاص مختلين

انتقد مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبه فينيسيوس جونيور، ووصفها بالمؤسفة، مؤكداً أنها تصدر عن أشخاص مختلين.

صرح في مؤتمر صحافي عشية مواجهة البرازيل وإسبانيا الودية في مدريد: “الإسبان والبرازيليين يحترمون بعضهم البعض كثيراً، يظهرون مودتهم".

وأضاف: "من المؤسف أن هناك أشخاصاً مختلين يلقون مثل هذه الإهانات على شاب، إنه أمر مؤسف".

نجم البرازيل ينهار باكياً بسبب العنصرية.. فينسيوس: اتركوني ألعب كرة القدم فقط (فيديو) https://t.co/2o1yfPJdgT | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 25, 2024

وجاء ظهور دوريفال جونيور بعد أن انفجر فينيسيوس بالبكاء ثلاث مرات في مؤتمر صحافي عندما سئل عن الإهانات العنصرية التي تلقاها.

ويرى مدرب البرازيل أن الوضع لا يغير شيئاً بالنسبة للبرازيل، لأن لديهم التزاماً رياضياً".

وقال: "نحن جاهزون للمباراة، لا شيء يتغير، لدينا التزام رياضي".

واختتم: "لا يمكن أن نفقد عقولنا، معنى الحياة هو احترام الآخرين".