مدرب منتخب البرازيل يدعم "الباكي": العنصرية ضد فينيسيوس من أشخاص مختلين

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

انتقد مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبه فينيسيوس جونيور، ووصفها بالمؤسفة، مؤكداً أنها تصدر عن أشخاص مختلين.

صرح في مؤتمر صحافي عشية مواجهة البرازيل وإسبانيا الودية في مدريد: “الإسبان والبرازيليين يحترمون بعضهم البعض كثيراً، يظهرون مودتهم".

وأضاف: "من المؤسف أن هناك أشخاصاً مختلين يلقون مثل هذه الإهانات على شاب، إنه أمر مؤسف".

وجاء ظهور دوريفال جونيور بعد أن انفجر فينيسيوس بالبكاء ثلاث مرات في مؤتمر صحافي عندما سئل عن الإهانات العنصرية التي تلقاها.

ويرى مدرب البرازيل أن الوضع لا يغير شيئاً بالنسبة للبرازيل، لأن لديهم التزاماً رياضياً".

وقال: "نحن جاهزون للمباراة، لا شيء يتغير، لدينا التزام رياضي".

واختتم: "لا يمكن أن نفقد عقولنا، معنى الحياة هو احترام الآخرين".

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