تكريم تاريخي للمنتخب الأردني بعد إنجاز كأس آسيا

منح ملك الأردن، عبدالله الثاني ابن الحسين ميدالية اليوبيل الفضي الى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والطاقم الفني تقديراً لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت اخيرا في قطر.

وخالف المنتخب الاردني التوقعات ببلوغه المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الدولة المضيفة 1-3، ويتزامن تكريم النشامى بميدالية اليوبيل الفضي مع احتفالات المملكة بذكرى مرور 25 عاما على تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

ولم تتضمن لائحة اللاعبين المكرمين اسم المهاجم المخضرم حمزة الدردور بعد استبعاده خلال النهائيات القارية اثر خلاف بينه وبين مدرب الفريق المغربي الحسين عموتة في اللحظات الأخيرة من مباراة الأردن مع العراق في دور ثمن النهائي.

ويلتقي منتخب الأردن الثلاثاء مع باكستان في الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط متساويا مع طاجيكستان، بينما تتصدر السعودية المجموعة بـ 9 نقاط، ولا نقاط لباكستان.