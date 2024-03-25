وفاة لاعب جزائري بعد سقوطه في ملعب كرة القدم

توفّي لاعب كرة قدم جزائري يبلغ 17 سنة أمس الأحد، بعد تسعة أيام من تعرضه لإصابة خلال مباراة ضمن دوري الدرجة الخامسة للشباب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسقط الشاب وسيم جزّار لاعب نادي نجم بلدية وادي الماء التابعة لرابطة باتنة (جنوب شرق الجزائر)، بعد ان أصابه لاعب من الفريق الخصم.

وأظهرت مشاهد فيديو نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرّض اللاعب لضربة من لاعب منافس بين الفخذين، فارتطم رأسه بأرضية الملعب وسقط مغشياً عليه.

ونُقل اللاعب في سيارة خاصة إلى المستشفى، في غياب سيارة اسعاف في الملعب كما يفرض القانون، بحسب وسائل الإعلام.

وقدّم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي تعازيه لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء.