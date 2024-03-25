داني ألفيش يدفع مليون دولار ويغادر السجن

أعلنت محكمة برشلونة الاثنين أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في فبراير الماضي، دفع كفالة قدرها مليون دولار وسيتمكن من مغادرة السجن.

وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية فضلاً عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا، في بيان «نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة».