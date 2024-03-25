مدرب منتخب الجزائر يصفع لاعبيه خلال المباراة (فيديو)

شهد مباراة الجزائر وتونس الودية موقف مثير للجدل بعدما قام مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم لأقل من 20 عاما، ياسين مانع، بصفع مجموعة من لاعبيه خلال المباراة الودية التي جمعت "الخضر" وتونس السبت.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل بعد نشر فيديو لمناوشات حدثت بين لاعبي منتخب الجزائر ونظرائهم في تونس، قبل أن يتدخل المدرب الجزائري لفض الاشتباك حيث قام بصفع عدد من لاعبيه لتهدئتهم وحثهم على العودة إلى الملعب لمواصلة اللعب، في المباراة التي انتهت بفوز تونس على الجزائر بنتيجة 3-2.

وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لموقف منتخب الجزائر، ففي الوقت الذي "استحسن" فيه عدد من المتابعين خطوة المدرب الجزائري، واعتبروا أن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا، شجب واستنكر البعض الآخر تصرف المدرب الجزائري، واعتبروا سلوكه غير مقبول وغير احترافي في بيئة الرياضة، وينبغي أن يكون المدرب قدوة ومثالا للاعبيه، ويجب أن يتمتع بالاحترام والتعامل اللائق مع اللاعبين.

وطالب عددا آخر من المتابعين بإقالة المدرب الجزائري، وفي المقابل نشر المعلق الجزائري في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، على حسابه في موقع "فيسبوك"، فيديو للمدرب مانع وهو يصفع لاعبيه وعلق قائلا: "صور صادمة ومؤسسة صنعها اليوم مدرب المنتخب الجزائري أقل من 20 سنة السيد ياسين مانع وهو يصفع لاعبيه.. رجال محترفين في نوادي محلية وأوروبية لا يمكن لأي مدرب ضرب لاعبيه مهما كانت الأسباب".

وتابع دراجي: "لكن أن تتصوروا رد فعل أولياء اللاعبين وهم يشاهدون هذا التصرف !".