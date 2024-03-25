حادث مأساوي في رالي سيارات.. 4 وفيات وإصابات بليغة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في المجر وأصيب عدد آخر عندما فقد سائق السيطرة على سيارته الأحد خلال أحد الراليات واصطدم بالمتفرجين، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب بيان للشرطة، انحرفت سيارة كانت تشارك في رالي إستيرغوم نييرغيش شمال المجر، لأسباب غير واضحة، عن الطريق واصطدمت بالمتفرجين.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع بين بلدتي لاباتلان وبايوت في مقاطعة كوماروم إستيرغوم الشمالية، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف والعديد من طائرات الإنقاذ المروحية الى مكان الحادث، وتوقف الرالي على الفور بعد وقوع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ملابساته.