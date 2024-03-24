قائد اتحاد جدة السعودي يغادر معسكر منتخب مصر قبل مباراة كرواتيا

تفاجأ الجمهور المصري بمغادرة قائد منتخب مصر وفريق اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، لمعسكر المنتخب المصري وسفره إلى السعودية قبل المباراة الهامة للمنتخب أمام كرواتيا بعد غد الثلاثاء في نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" الودية.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه في موقع "فيسبوك": "وافق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم، بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في السعودية".

وأضاف: "كما تم الاتفاق بين جهاز منتخب مصر وأحمد حجازي في حالة انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية الانضمام لمعسكر المنتخب مساء غد".

وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.