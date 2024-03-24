منتخب النمسا يحرز أسرع هدف في تاريخ مباريات كرة القدم

فاز منتخب النمسا لكرة القدم، بهدفين نظيفين، في أول مباراة دولية ودية أمام مضيفه السلوفاكي في العاصمة براتيسلافا، وسطر الفريق بداية ناجحة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.

وسجل اللاعب النمساوي كريستوف بومغارتنر، رقماً قياسياً عالمياً بهدف افتتاحي خاطف سجله بعد مرور 6 ثوان فقط من ضربة البداية، بعدما اندفع اللاعب بالكرة مراوغاً لاعبي الخصم، قبل تسديد الكرة من مسافة 18 مترا في الزاوية اليسرى السفلية، وسجل اللاعب لأندرياس فيمان الهدف الثاني في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وعلى الرغم من تقدم منتخب النمسا بشكل سريع، لم يتراجع المنتخب النمساوي أمام نظيره السلوفاكي واستمر في شن الهجمات الخطيرة على نظيره السلوفاكي، وحافظ النمساويون على تفوقهم ونظافة شباكهم حتى نهاية المباراة.

يذكر أن منتخب النمسا سيخوض ثلاث مباريات ودية أخرى أمام منتخبات تركيا وصربيا وسويسرا في إطار الاستعداد لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث تخوض النمسا أول مباراة في البطولة أمام فرنسا في 17 يونيو.