برشلونة يخشى من ردّ أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

يأمل رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا في إطالة إقامة البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو داخل أروقة النادي الكاتالوني، بعد انتهاء مدة استعارتهما.

وتألق اللاعبان هذا الموسم بعد قدوم لاعب الوسط الهجومي فيليكس (24 عاماً) من أتلتيكو مدريد، والظهير كانسيلو (29 عاماً) من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

قال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية: "أعتقد أنهما سيبقيان. آمل ألا يعترض أتلتيكو مدريد على بقاء جواو فيليكس معنا، ولا أعتقد أن سيتي سيقوم بهذا الأمر".

وتابع لابورتا الذي يحتل فريقه راهناً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق كبير يبلغ 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، قبل تسع مراحل من نهاية الموسم "لدينا وكيل يعمل الآن على هذه المسألة، جورج منديش، ويعرف نيتنا بالاستمرار مع اللاعبَين".

أردف لابورتا "ما لا يمكنني قوله الآن، لأن الأمر سيعتمد كثيراً على المبالغ، هو ما إذا كنا سنتعاقد معهما نهائياً أو سنمدّد الإعارة".