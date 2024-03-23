إمام عاشور يتحدث بطريقة غريبة عقب إصابته مع المنتخب المصري

ظهر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي إمام عاشور، عقب إصابته الخطيرة التي تعرض لها في لقاء "الفراعنة" ونيوزيلندا في افتتاح بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا"، حيث تعرض عاشور لإصابة قوية في الدقيقة 23 بعد التحامه مع أحد مدافعي نيوزيلندا، وغادر المباراة باكيا.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وعلق إمام عاشور على إصابته عن طريق منشور عبر حسابه في موقع "إنستغرام" حيث نشر صورة له وهو يغادر الملعب بعد تعرضه للإصابة وكتب: "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء وشكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد شرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جي.. الحمد لله".

وكشفت تقارير مصرية عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب حيث رجحت غيابه لنحو شهرين عن فريقه الأهلي المصري.