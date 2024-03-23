أول تعليق من حسام حسن عقب فوز منتخب مصر في غياب محمد صلاح

قدم مدرب منتخب مصر الجديد حسام حسن، التهنئة للجماهير عقب الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في انطلاق كأس عاصمة مصر الإدارية، مؤكدًا أن الفوز مهم عقب نتائج الفراعنة المخيبة للآمال في كأس أمم إفريقيا الماضية،

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "أول مباراة دولية على الاستاد ستخلد في التاريخ، أصريت على خوض البطولة عندما جلست مع المسؤولين، وكان هناك قلق لأنها بطولة صعبة لكني طلبت خوضها رغم قوة المنتخبات المشاركة".

وتقام بطولة العاصمة الإدارية بنظام مباراتين لنصف النهائي والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية، حيث يلعب منتخب مصر أمام الفائز من تونس وكرواتيا في النهائي، ويغيب عن المنتخب المصري هداف المنتخب وقائده محمد صلاح، بطلب من اللاعب وفريق ليفربول حتى يحصل اللاعب على قدر كافي من الراحة عقب الإصابة التي كانت قد تعرض لها.

ويتواجه منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من لقاء كرواتيا وتونس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 25 مارس،

وتقام مواجهة تونس وكرواتيا في العاشرة مساء السبت الموافق 23 مارس على استاد القاهرة الدولي، وتستضيف مصر بطولة كأس عاصمة مصر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي الخاص بشهر مارس، وذلك ضمن سلسلة مباريات الاتحاد الدولي فيفا.

وأضاف حسام حسن: "المباراة ثقيلة جدًا، منتخب نيوزيلندا كبير جدًا لا يقل عن المنتخبات القوية في أوروبا، نفس أسلوب منتخبات إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا، عندهم حلول في أكثر من مركز، كامل تركيزنا كان على مواجهة نيوزيلندا، لنوقف خطورتهم، كان يحتاج منا ذلك الكثير من العمل، قرأنا الفريق جيدًا وكل اللاعبين كانوا جاهزين سواء الذين شاركوا أو الذين لم يُشاركوا، معي لاعبين رجال جدًا، تريزيجيه جاء وكان يلعب مباراة قوية مع فريقه في تركيا وأصر على أن ينضم ليلة المباراة، وكان عنده إجهاد وفي أول تدريب أكد لي أنه يريد اللعب".

وتابع: "مصطفى محمد قال أنا أريد أن أفعل أي شيء، وكأنهم مولودين من جديد، وأنا قلت لهم أن المباراة الدولية بمليون دوري، هي ليست مجرد مباراة دولية، نيوزيلندا خصم قوي وكنت أتوقع أن مواجهتهم صعبة، لكن عملي أن يظهر منتخب مصر بهوية جديدة".