موقف صعب لميدو أمام نجم الأهلي المصري إمام عاشور

أكد نجم النادي الأهلي المصري إمام عاشور عن حقيقة حديثه مع الإعلامي المصري ونجم المنتخب المصري أحمد حسام ميدو، قبل انتقاله إلى الأهلي المصري، وحقيقة طلب أحمد حسام ميدو عودة اللاعب لصفوف الزمالك بعد رحيله من ميتلاند الدنماركي.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ميدو هو من طلب مني العودة إلى صفوف الزمالك ولم أبكي من أجل العودة للأبيض كما قال، ميدو تحدث معي وطالبني بالعودة للزمالك مرة أخرى".

وكان إمام عاشور قد انضم لصفوف الأهلي بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة مع فريق ميتلاند الدنماركي، بعد أن كان قد صرح بانه يعشق نادي الزمالك، وقال أحمد حسام: "سألتك العام الماضي هل وقعت لـ الأهلي ونفيت رغم أن أمير توفيق هو من كشف لي عن ذلك، وأنت كنت وقعت العقود بالفعل، ورد إمام: "صرحت بهذا من أجل أن يمر الأمر".



وتابع عاشور: "أنا أهلاوي، وإذا عاد بي الزمن سأنضم للأهلي بالتأكيد"، ليرد عليه ميدو قائلًا: "إمام عاشور هو اللاعب الوحيد الذي به رائحة جيلنا، لاعب كبير وكنت أتمنى استمراره في الزمالك لأنه زملكاوي".

وحاول ميدو الضغط اللاعب حيث قال: "لا يوجد لاعب انضم للأهلي والزمالك إلا وأحب الزمالك أكثر".