كين وهندرسون مهددان بالغياب عن ودية إنجلترا أمام البرازيل

تحوم الشكوك بشأن مشاركة النجمين المخضرمين هاري كين وجوردان هندرسون مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في مباراته الودية أمام نظيره البرازيلي، عقب غيابهما عن التدريب الجماعي للفريق عشية اللقاء. ويكثف فريق المدرب جاريث ساوثغيت استعداداته قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا هذا الصيف، من أجل التتويج باللقب القاري المرموق للمرة الأولى.

ويلعب المنتخب الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية لأمم أوروبا (يورو 2020)، مع منتخبي البرازيل وبلجيكا وديا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وأصبحت جاهزية قائد منتخب إنجلترا هاري كين وكذلك هندرسون، الذي ينوبه في ارتداء شارة القيادة، محل شك قبل لقاء الفريق ضد البرازيل غدا، بعد أن تدربا بعيدا عن المجموعة الرئيسية في (سانت جورج بارك) صباح اليوم.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الثنائي خضع لتدريب منفرد مرة أخرى اليوم، حيث يسعى كين للتعافي من إصابة تعرض لها في كاحل القادم خلال فوز فريقه بايرن ميونيخ 5 / 2 على دارمشتات ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، يوم الأحد الماضي. وعمل ساوثجيت مع قائمة منتخب إنجلترا، المكونة من 23 لاعبا، قبل السفر إلى لندن، بعد استبعاد بوكايو ساكا من الفريق بداعي الإصابة. وأبلغ ساكا مسؤولي الفريق بإصابته، ليعود إلى فريقه أرسنال الإنجليزي أمس الخميس، في ظل عدم تمكنه من المشاركة في التدريبات.