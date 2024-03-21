حُكم في البرازيل بسجن نجم الكرة السابق روبينيو

حكم قضاة في البرازيل أمس انه يتعيّن على نجم "سيليساو" السابق روبينيو ان يقضي عقوبة السجن تسع سنوات بجريمة الاغتصاب والصادرة بحقه من قبل محكمة إيطالية، في بلده. وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد ادانته في عام 2017 بتهمة اغتصاب امرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما ان الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.

وقال محامون انّ روبينيو الذي لم يشارك في جلسة أمس، سيبقى حرّا في انتظار نتيجة الاستئناف المحتمل ضد الحكم. وتم تأكيد الإدانة خلال استئناف الحكم في ايطاليا في عام 2020، ثم أصبحت نهائية من قبل محكمة النقض الإيطالية في عام 2022. ومع بداية العام ذاته، طلب المدعي العام في ميلان تسليم المهاجم الدولي السابق واسمه الكامل روبسون دي سوزا، وأُصدر مذكرة اعتقال دولية بحقه، مع العلم أن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها.

وليس روبينيو النجم البرازيلي الوحيد المتهم بالاغتصاب، اذ حُكم نجم برشلونة الإسباني السابق داني ألفيش في فبراير الماضي في إسبانيا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة اغتصاب ارتكبها في ملهى ليلي ببرشلونة نهاية عام 2022.