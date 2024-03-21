أزمة للاتحاد الإسباني بسبب استضافة كأس السوبر في السعودية

تعرض الاتحاد الإسباني لأزمة عقب تعرض مقره للتفتيش الأربعاء 20 مارس على خلفية وجود شبهة فساد في العقود المبرمة مع المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس السوبر الإسباني، وكان الاتحاد الإسباني قد وقع عقداً مع السعودية في سبتمبر 2019 بقيمة 40 مليون يورو، من أجل إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة لمدة 6 سنوات، بقيمة إجمالية 240 مليون يورو يتم توزيعها بين الاتحاد والأندية ووكالة كوزموس المملوكة للنجم الإسباني بيكيه والتي تُعد وسيطة في العقد الذي ينتهي في عام 2029.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، على مساعدته بأي آدلة لقوات الأمن والهيئات المعنية من أجل التوصل لنتيجة نهائية بعد التفتيش الذي تعرض له مقر الاتحاد في وقت سابق من اليوم.

وقال بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم: “اليوم، عرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعاونه الكامل مع قوات وهيئات أمن الدولة، وكذلك وزارة العدل، بعد تفتيش مقره الرئيسي؛ واختار الشفافية المطلقة في المؤسسة التي تدير كرة القدم في إسبانيا. وبهذا المعنى، فهو يرى أنه لا بد من التوصل إلى النتائج النهائية في التحقيق الجاري".

وأضاف البيان: “ويبدي الاتحاد قلقه العميق إزاء الأحداث التي وقعت اليوم ويدعو إلى تقديم كل الشفافية الممكنة، واحترام القيم التي تمثلها كرة القدم والتي يجب على قادتها الدفاع عنها، ويجب أن يكونوا قدوة للمجتمع".

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية قد استضافت بطولة كأس السوبر السعودي في نسختها الأخيرة والتي أقيمت خلال شهر يناير الماضي، وتوج ريال مدريد باللقب على حساب غريمه التقليدي برشلونة في البطولة التي شارك فيها أيضًا كل من أتلتيكو مدريد وأوساسونا.