كريستيانو رونالدو يغيب عن البرتغال في مباراة السويد

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بان نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو و7 لاعبين آخرين سيغيبون عن المباراة الودية الاولى للمنتخب المقررة ضد السويد الخميس في غيمارايش، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا في 26 الحالي في ليوبليانا.

واللاعبون الآخرون هم ديوغو دالو (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، دانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أوتافيو (النصر)، روبن نيفيش (الهلال).

وأشارت تقارير صحافية إلى أن مدرب المنتخب الاسباني روبرتو مارتينيس أراد اراحة هؤلاء اللاعبين نظراً لضغط المباريات التي خاضوها في الفترة الاخيرة مع انديتهم.

وقال مارتينيس في مؤتمر صحافي "انها فترة يواجه فيها اللاعبون تحديات كبيرة مع خوضهم مباريات كثيرة ويعانون من تعب ذهني".

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية اخرى استعدادا لكأس اوروبا المقررة من 14 يونيو الى 14 يوليو المقبلين في المانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وجمهورية ايرلندا في 4 و8 و11 تواليا.