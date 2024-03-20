ليفربول يُعين مديراً رياضياً جديداً في رحلة البحث عن بديل كلوب

عيّن ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الحالي، ريتشارد هيوز مديراً رياضياً جديداً ضمن مرحلة انتقالية بعد الرحيل المرتقب للمدرب الحالي الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم، وسيبدأ هيوز (44 عاماً) مهامه في الأوّل من حزيران/يونيو المقبل، بعدما ترك منصبه كمديرٍ رياضيٍ في بورنموث بداية الشهر الحالي.

وكان ليفربول قد أعلن الشهر الحالي عودة مايكل إدواردز في منصب الرئيس التنفيذي بعدما سبق أن أمضى أكثر من عقد في ملعب أنفيلد كمدير للأداء ومدير رياضي، قبل رحيله في عام 2022.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري خلف أرسنال بفارق الأهداف وأمام مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطة، في الموسم الأخير لكلوب الذي سيغادر قبل عامين على نهاية عقده، وتربط إدوارز وهيوز علاقة احترافية وشخصية لأكثر من 20 عاماً، وسبق أن عملا معاً في فترة لعب الأخير مع بورتسموث.

وقال هيوز "أنا فخورٌ للغاية بحصولي على هذه الفرصة"، مضيفاً "ليفربول نادٍ مميّز وأنا ممتنّ للحصول على فرصةٍ لخدمته، يتكلم الناس عن التاريخ الغنيّ الذي يفتخر به هذا النادي، وهو أمرٌ صحيح، لكن الحاضر والمستقبل هما ما يُشجعاني. يقود يورغن كلوب فريقاً مذهلاً، وإلى جانب ذلك، فإن الالتزام بالعمل مع اللاعبين الشباب وتصعديهم إلى الفريق الأوّل هو أمرٌ مذهلٌ أيضاً".

ويحارب ليفربول على جبهتين حالياً: الدوري والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك بعد فوزه بكأس الرابطة على تشلسي 1-0 بعد التمديد، وخروجه من كأس إنكلترا في ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد أيضاً.