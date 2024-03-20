تطور مفاجئ في حالة أحمد رفعت وقرارات حاسمة لإنقاذ حياة اللاعب

اتخذت إدارة المستشفى المتواجد فيها لاعب فريق فيوتشر المصري أحمد رفعت، قرارات حاسمة وعاجلة من أجل انقاذ حياة اللاعب، إذ اتخذت المستشفى قرارات مصيرية قد يكون أهمها هو رفع أجهزة التنفس الصناعي بعد تحسن الحالة بشكل نسبي.

ومنذ حدوث تلك الواقعة، لا تتوقف محاولات الأطباء من أجل اكتشاف السبب الحقيقي خلف السقوط المفاجئ للاعب وتوقف قلبه، دون التحامات أو أي أزمات صحية يعاني منها، فما بين اتهام القهوة بأنها تسببت في هذه الحالة، وجهت أصابع الاتهام أيضا إلى الصيام باعتباره حدث أول يوم رمضان، ولكن الدكتور موسى نصيف، استشاري القلب، فجر مفاجأة في تصريحات تلفزيونية من العيار الثقيل، قائلا إن هناك مادة يتناولها الرياضيون كانت سببا في ارتفاع نسبة الكافيين في الجسم، ما بدوره أدى إلى اضطراب في ضربات القلب.

ومن بين القرارات التي اتخذتها المستشفى في رحلة إنقاذ حياة أحمد رفعت إلى جانب إزالة أجهزة التنفس الصناعي بعد تحسن الحالة بشكل نسبي وتدريجيا، اتخذت المستشفى ايضا قرار بمنع الزيارة بشكل كامل عن اللاعب، سواء من أسرته أو أصدقائه، وعزلهم من العناية المركزة التي يرقد بها اللاعب، من أجل عدم تحميله ضغطًا زائدا.

كما أكدت المستشفى أنه ستسمر في عمل غسيل الكلى من أجل استجابتها بشكل كامل وعودتها للعمل بصورة طبيعية دون تدخلات.