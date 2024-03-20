مفاجأة.. الإفراج عن داني ألفيش بكفالة مالية كبيرة

وافق القضاء الإسباني على الإفراج المؤقّت عن اللاعب البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

وجاء القرار بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير بعد توقيفه في كانون يناير 2023.

ومنحت المحكمة في إسبانيا ألفيش "إفراجاً موقتاً" مقابل "كفالة قيمتها مليون يورو (1.08 مليون دولار أميركي)"، كما إلزامه بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة "أسبوعياً". وعارض فريق الادّعاء القرار، عازياً ذلك إلى أنّ خطر الهروب كبير.

وكان داني ألفيس أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في كرة القدم، قد حُكم عليه في فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.