أول بطولة ودية لحسام حسن مع منتخب مصر تعتمد رسميا من "الفيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدراج بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا" للبطولات الودية التجريبية، التي تقام في القاهرة خلال الفترة بين 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتقام البطولة في مصر بمشاركة المنتخبات الأربعة بعد أن تم نقلها من الإمارات حيث كانت ستقام في أبوظبي ولكن تم نقلها لتقام في القاهرة.

وقال "الفيفا" في بيان: "بموجب قرار اتخذه مجلس الفيفا في ديسمبر 2022، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للعبة، ستكون سلسلة الفيفا عبارة عن مباريات ودية تخوضها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، عادة ما لا تكون الفرصة متاحة أمامها لمواجهة بعضها البعض".

وأوضح "الفيفا"، أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 والتي تتصدرها بطولة عاصمة مصر، ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة".

وأضاف: "تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة منتخبات إضافية، هي كرواتيا، ومصر، وتونس، ونيوزيلندا، للمنافسة في القاهرة في الفترة 22-26 مارس".

وتابع "الهدف الأساسي من هذه المبادرة الكروية الجديدة، يتمثل في رفع مستوى الاحتكاك الكروي الدولي خارج نطاق المواجهات المحلية المعتادة، وهو ما يساهم في تطور ملموس لكرة القدم حول العالم".

وبانضمام مصر إلى هذه النسخة التجريبية، ستشهد نسخة 2024 من سلسلة الفيفا، مشاركة 24 اتحادا تلعب في 5 وجهات موزعة على 3 قارات، بحيث تكون كافة الاتحادات القارية الستة ممثلة، وتقام نسخة 2024 من سلسلة الفيفا في دول الجزائر ومصر وأذربيجان وسريلانكا والسعودية.