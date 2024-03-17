ميلان يعزّز وصافته ويوفنتوس يواصل هدر النقاط وسط سخط جماهيره

عزّز ميلان موقعه في المركز الثاني من الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب عودته بفوز ثمين على حساب مضيفه هيلاس فيرونا 3-1 الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين، مستفيداً أيضا من تعثّر يوفنتوس بتعادله السلبي أمام جنوى.

وسجّل أهداف "روسونيري" كل من الفرنسي تيو هرنانديز (44) والأميركي كريستيان بوليسيك (50) والنيجيري سامويل تشوكويزي (79)، فيما سجّل لفيرونا الهولندي تيجاني نوسلين (64).

ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاثٍ عن يوفنتوس الثالث، فيما يتخلّف بفارق 13 نقطة عن انتر المتصدر الذي يلعب أمام نابولي في أبرز مباريات المرحلة في وقت لاحق.

وحسم بالتالي ميلان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بنسخته المحدّثة الموسم المقبل، وفي المقابل، لا يتقدم فيرونا سوى نقطتين عن مراكز الهبوط، ولقيَ خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين.

من جهته، واصل يوفنتوس هدر النقاط للمباراة الثالثة توالياً بتعادله السلبي مع ضيفه جنوى وسط سخط جماهيره، ولم يذق يوفنتوس منذ 27 فبراير الماضي طعم الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري وكانت أمام فروزينوني 3-2 في المرحلة الـ 26، مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم أمام انتر وأودينيزي بالنتيجة ذاتها 0-1 ونابولي 1-2.

من ناحيته، وبعد تعادله أمام نابولي 1-1 والفوز على أرضه أمام أودينيزي 2-0، سقط جنوى على أرض انتر المتصدر 1-2، ثم في عقر داره أمام مونتسا 2-3 السبت الماضي في المرحلة الـ 28، قبل أن يعود إلى سكة التعادلات مجدداً حيث يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.