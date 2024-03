ليفربول يخسر أمام مانشستر يونايتد ويفقد كأس ولقب في الموسم الأخير لكلوب

أنقذ مانشستر يونايتد موسمه وأوقف حلم ليفربول بتحقيق الرباعية في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب، وتأهّل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم بعدما قلب الطاولة على ضيفه 4-3 بعد التمديد.

وبعدما تقدّم أوّلاً عبر الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (10)، وجد يونايتد نفسه متأخّراً بهدفين عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (44) والمصري محمد صلاح (45+2)، لكن البرازيلي أنتوني أنقذه بهدفٍ متأخّر (87).

وتأخّر يونايتد مرةً ثانيةً بهدف البديل هارفي إيليوت (105) وكان في طريقه إلى توديع المسابقة، إلا أن ماركوس راشفورد سجّل له التعادل (112) قبل أن يخطف البديل العاجي أماد ديالو الرابع والتأهّل (120+1).

وأنقذ "الشياطين الحمر" موسمهم بعد الفشل في كأس الرابطة وتذيّل مجموعته في دوري أبطال أوروبا، كما تواجده حالياً في المركز السادس ضمن منافسات الدوري الممتاز بفارق 9 نقاط عن أستون فيلا الرابع المتعادل مع وست هام في المرحلة التاسعة والعشرين التي غاب عنها، ولحق بتشلسي ومانشستر سيتي وكوفنتري سيتي من تشامبيونشيب في نصف النهائي.

وكان ليفربول يُمنّي النفس بتحقيق الرباعية هذا الموسم بعد أن أحرز كأس الرابطة في فبراير، وبلغ الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، في الوقت الذي يقاتل فيه على لقب الدوري أيضاً في منافسةٍ شرسةٍ مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.

AN INCREDIBLE END TO ONE OF THE MOST INCREDIBLE DERBY GAMES YOU WILL HAVE EVER SEEN.



Step forward, Sir Amad Diallo ♥️@ManUtd have won it in extra-time with seconds to go!!!#EmiratesFACup pic.twitter.com/Avyx1vE857