محمد صلاح لا يتوقف.. تاريخ جديد في الكرة الإنجليزية وليفربول (فيديو)

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في كرة القدم الإنجليزية وفريقه ليفربول بعدما سجل هدفا جديدا في مرمى مانشستر يونايتد، ليصل عدد الأهداف الذي سجلها اللاعب في مرمى الفريق الإنجليزي إلى 13 هدفا في 14 مباراة خاضها اللاعب مع فريقه ضد اليونايتد.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقدم ماكتوميناي قبل أن يتعادل ماك أليستر لـ ليفربول، ولكن محمد صلاح تمكن من تسجيل هدفه الأول في البطولة هذا الموسم بمرمى أونانا.

هدف صلاح جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تسديدة داروين نونيز التي تصدى لها أونانا ووجدت النجم المصري الذي استلم وسدد في المرمى الخالي من حارسه.

هدف محمد صلاح هو الـ21 هذا الموسم مع ليفربول بمختلف المسابقات، والأول له في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليواصل محمد صلاح كتابة التاريخ حيث أنه منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في موسم 2017/18 .. سجل (13) هدف في مرمى مانشستر يونايتد أكثر مما سجله مانشستر يونايتد في ليفربول (12) هدف خلال نفس الفترة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد في خمس مباريات متتالية آخر 5 مباريات سجل اللاعب 8 أهداف

The right man in the right place 👑@MoSalah grabs @LFC's second in as many minutes to give them the lead at the break! 🇪🇬#EmiratesFACup pic.twitter.com/qFIba8eZCu