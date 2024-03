أغرب هدف في تاريخ كرة القدم سُجل بهذه الطريقة الخيالية (فيديو)

شهد الدوري الأمريكي لكرة القدم هدفا غريبا وخياليا مساء السبت وجاء في مباراة شيكاغو ومونتريال، حيث سجل فريق شيكاغو هدفا قاتلا وخياليا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع جعلته يحصد 4 نقاط ثمينة، وذلك ضمن فعاليات الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي (دوري المؤتمر الشرقي).

ونجح فريق شيكاغو فاير، في تحويل تأخره 1-3 حتى الدقيقة 84، لفوز مثير بنتيجة 4-3 في الوقت بدل من الضائع، بفضل 3 أهداف جاءت في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث سجل بريان غوتيريز من ركلة جزاء هدفاً (ق 84)، قبل أن يتعادل البلجيكي هوغو كوبيرز في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع، أكتملت "الريمونتادا" بهدف خيالي، حيث حوّل كيلين كاي بيري أكوستا لاعب وسط شيكاغو فاير، الكرة من قبل وسط الملعب، إلى الجانب الأيمن ولم تكن في اتجاه المرمى، إلا أن الجمهور وكل من شاهد الهدف صُدم بتغيير اتجاه الكرة في الهواء لتصل إلى المرمى وحاول حارس مونتريال إبعادها لكنه لم يكن يعلم أنها ستسلك طريقها نحو الشباك بسبب قوة الرياح، وقد يكون هذا الهدف هو أغرب هدف في تاريخ كرة القدم.

ومنحت الريمونتادا الفوز الأول لفريق شيكاغو فاير هذا الموسم، بعد تعادل وخسارتين ليصل إلى 4 نقاط في المركز الـ12، بينما توقف مونتريال عند 7 نقاط في المركز الخامس.

