الهلال السعودي يكتب أرقاماً مرعبة في تاريخ كرة القدم

واصل فريق الهلال السعودي كتابة التاريخ في كرة القدم وذلك تحت قيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس وذلك بعد الفوز على فريق ضمك في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا ليحصد الفريق ثلاثة نقاط جديدة في سباق المنافسة على لقب مسابقة دوري روشن.

وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد فريق ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع، كما سجل الفريق أرقاما مرعبة ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية وكتب أكثر من رقم جديد في تاريخه، حيث أصبح الهلال الأكثر تحقيقًا للانتصارات خلال موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين بـ22 انتصار متساويًا مع الاتحاد، كما أصبح الهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 76 هدفاً.

ودخل فريق الهلال موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيله أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بـ29 انتصاراً، ومن الأرقام القياسية التي سجلها الفريق أيضا هو فوزه على جميع أندية دوري روشن هذا الموسم، كما سجل الهلال تحت قيادة جيسوس 159 هدفًا في الفترتين التي تولى فيها تدريب الفريق.

كما خاض الهلال 37 مباراة مع المدرب جيسوس منذ بداية الموسم ولم يعرف طعم الخسارة إضافة إلى أن الهلال كسر رقم النصر بتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ دوري المحترفين بـ17 انتصار متتالي.