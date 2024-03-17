ريال مدريد يقترب من درع الدوري الإسباني بفارق الـ 10 نقاط

ابتعد ريال مدريد 10 نقاط في الصدارة بفوزه العريض على مضيفه اوساسونا 4-2، بينها ثنائية لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مستغلاً سقوط مطارده جيرونا أمام مضيفه خيتافي 0-1 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 72 نقطة مقابل 62 لجيرونا الوصيف.

واقترب ريال مدريد بالتالي كثيرا من استعادة اللقب الذي خسره لصالح برشلونة الموسم الماضي، كما يواجه جيرونا احتمال خسارة المركز الثاني لصالح برشلونة في حال فوز الاخير على مضيفه اتلتيكو مدريد الرابع في لقاء قمة الاحد.

والفوز هو الثاني والعشرون لريال مدريد في 29 مباراة هذا الموسم، علما أنه مني بخسارة وحيدة كانت امام جاره اتلتيكو مدريد 1-3.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي جود بيلينغهام بداعي الايقاف، لكنه احتاج إلى 4 دقائق لافتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انتزع الكرة من مدافع اوساسونا اليخاندرو كارتينا وأودعها الشباك.

وأدرك اوساسونا التعادل بعد دقيقتين فقط عبر الكرواتي انتي بوديمير، غير المراقب داخل المنطقة ليتابع الكرة داخل الشباك، ورفع بوديمير المتألق هذا الموسم رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم ليصبح على مسافة هدف واحد من بيلينغهام متصدر ترتيب الهدافين.

ونجح ريال مدريد في التقدم مجددا بعد لعبة ثلاثية رائعة بدأها براهيم دياس الذي اختار الدفاع عن ألوان المغرب خلال الاسبوع الحالي واختاره المدرب وليد الركراكي ضمن تشكيلته للمباراتين الوديتين ضد انغولا وموريتانيا اواخر الشهر الحالي، ومنه الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مررها باتجاه الظهير الايمن داني كارفاخال، فسددها الأخير داخل المرمى (18).

ووسع دياس الفارق بعد ان راوغ مدافعا وسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس سيرخيو هيريرا (61)، رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم، ووجه ريال الضربة القاضية لاوساسونا عندما ترك فالفيردي الكرة الى فينيسيوس، فسار بها الاخير على الجهة اليسرى قبل ان يطلقها زاحفة في الزاوية المعاكسة (64)، والهدف هو الثاني عشر لفينيسيوس هذا الموسم في الدوري والثامن عشر في مختلف المسابقات.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، سجل اوساسونا هدفا شرفياً بواسطة ايكر مونيوس الذي سدد كرة زاحفة مرت بين ساقي حارس ريال الاوكراني اندري لونين.

وكان ريال مدريد فاز ذهاباً على اوساسونا برباعية نظيفة في اكتوبر الماضي، وفشل اوساسونا بالتالي في تحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ يناير عام 2011.