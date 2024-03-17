محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لعلاج أحمد رفعت.. حقيقة القصة

لا زال اللاعب المصري أحمد رفعت في العناية المركزة يتلقى العلاج عقب توقف قلبه خلال مباراته ضد الاتحاد الاسكندري لنحو ساعة ونصف، حيث كشف الدكتور عمرو عثمان استشاري القلب، والمشرف على حالة لاعب نادي مودرن فيوتشر، عن آخر مستجدات حالته الصحية عقب توقف قلبه خلال مباراته ضد الاتحاد الاسكندري.

وكشف الدكتور عمرو عثمان أن وضع اللاعب أحمد رفعت أصبح أفضل الآن، لكنه لا يزال تحت المراقبة الطبية للتأكد من سلامته في ممارسة حياته الطبيعية، مشيرا إلى أن بعض الأجهزة والأعضاء الحيوية داخل جسد اللاعب بدأت في استعادة عافيتها، موضحا أن قلبه بدأ يضخ الدم بصورة طبيعية، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام محفزات.

وأشار الدكتور في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن استجابة رفعت لجهاز الكلى ما زالت ضعيفة، مضيفا أنه سيظل في المستشفى حتى تصل نسبة وعيه إلى أكثر من 75٪.

وأكد الطبيب أن استمرار رفعت على جهاز التنفس الصناعي وحصوله بشكل منتظم على أدوية منشطة للدورة الدموية، يعني أن وضعه غير مستقر حتى الآن، حيث شرح أنه عندما ينتهي من هذا الأمر وتبدأ الدورة الدموية عافيتها من جديد، ويصل الدم إلى جميع خلايا جسده بشكل منتظم، ويستطيع أن يتنفس بشكل طبيعي، عندها يصبح وضعه مستقرا تماما.

ومن جانب أخر شهدت الساعات الماضية انتشار خبراً يفيد بأن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا، لنقل أحمد رفعت للخارج لاستكمال رحلة علاجه.

وكشفت مصادر بالاتحاد لوسائل إعلام مصرية أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تلقي أية إخطاراً بشأن أحمد رفعت.