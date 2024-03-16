لماذا السومة خارج سرب "نسور قاسيون"؟ رئيس الاتحاد السوري يجيب!

غاب المهاجم عمر السومة مجدداً عن تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمباراتي ميانمار، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثانية من التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس أسيا 2027.

وكان السومة (34 عاماً)، الهداف التاريخي للدوري السعودي واللاعب الحالي مع النادي العربي القطري، قد استبعد عن تشكيلة منتخب "نسور قاسيون" التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.

ورغم تعبيره عن رغبته بالعودة عن اعتزاله بعد استبعاده، لم يرد اسم السومة (21 هدفاً في 40 مباراة دولية)، ضمن لائحة من 24 لاعباً استدعاها المدرب الأرجنتيني المخضرم السبت.

وقال صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري في تصريحات إذاعية "كوبر هو صاحب القرار، وقد انتقى الأسماء بناءً على رغبته دون تدخل أي طرف، وهو المسؤول عن اختياراته وليس الاتحاد".

كما غاب عن التشكيلة مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خربين، ومهاجم اليانسا ليما البيروفي بابلو صباغ بداعي الإصابة.

وتلعب سوريا في الجولة الثالثة مع ميانمار في 21 مارس الجاري خارج ارضها، قبل أن تلتقيها مجدداً في الجولة الرابعة في الدمام السعودية في 26 منه.

وفازت سوريا التي لم تشارك في تاريخها بكأس العالم، على كوريا الشمالية 1-0، وخسرت في الثانية أمام اليابان 0-5.

التشكيلة السورية

إبراهيم عالمة (تشرين)، طه موسى (الفتوة)، عمرو جنيات (الوحدة)، مؤيد الخولي، مؤيد عجان (الجيش)، مارديك مردكيان (حطين)، محمود الأسود (الكرامة)، أحمد مدنية (الفيصلي الأردني)، الياس هدايا (أوتسكيتنس السويدي)، ثائر كروما (مومباي سيتي الهندي)، عمر ميداني (النصر الكويتي)، عبد الرحمن ويس (كاليثيا اليوناني)، أيهم اوسو (قادش الإسباني)، خليل الياس (جوهور دار التعظيم الماليزي)، محمود داهود (شتوتغارت الألماني)، إيزيكيل العم (إندبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني)، إلمار إبراهيم (سكوفدة السويدي)، فهد اليوسف (الشرطة العراقي)، عمار رمضان (دونايسكا ستريدا السلوفاكي)، داليهو إيراندوست (برومابويكارنا السويدي)، نوح شمعون (رايندرز الدانماركي)، إبراهيم هيسار (فولاد خوزيستان الإيراني)، أنتونيو يعقوب (جيفلي السويدي)، علاء الدالي (نفط ميسان العراقي).