تشافي يمهد لخسارة برشلونة أمام سان جرمان في دوري أبطال أوروبا

اعتبر تشافي هرنانديس مدرّب برشلونة الإسباني السبت، أن باريس سان جرمان الفرنسي مرشّح للفوز، عندما يلتقيان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ورغم ان باريس سان جرمان، المملوك قطرياً منذ 2011، لا يزال لاهثاً وراء لقبه الأول في المسابقة القارية الأولى، إلا ان تشافي يعتقد بأن فريقه المتوّج خمس مرات باللقب المرموق، لا يحظى بصفة المرشّح.

وقال تشافي الذي سيتواجه مع مدربه السابق لويس إنريكي المتوّج كمدرب مع برشلونة باللقب القاري في 2015 "أعطيهم صفة المرشّح. فزنا بألقاب أكثر في دوري الأبطال، لكن وضعهم المالي، التعاقد مع اللاعبين (مقارنة) مع قدرتنا على الانفاق.. الوضع ليس مشابهاً".

وتابع في مؤتمر صحافي: "لكن لن يفوزوا علينا بالأمل، الرغبة والحلم. شاهدنا القرعة سوياً واللاعبون متفائلون ويتطلعون قدماً للمنافسة".

وتابع لاعب الوسط السابق والمدرب السابق للنادي السد القطري "يجب أن نظهر ذلك على أرض الملعب، من السهل ان نتكلم ثم لا نقدّم شيئاً في أرض الواقع. يجب أن نتحدث في الملعب ونظهر موهبتنا وقيمتنا".

وكان سان جرمان بقيادة كيليان مبابي تفوّق على برشلونة 5-2 بمجموع المبارتين في ثمن نهائي نسخة 2021.

بيد أن برشلونة بقيادة إنريكي قلب تأخره 0-4 في ذهاب ثمن نهائي 2017 إلى فوز تاريخي 6-1 إياباً على ملعب كامب نو.

واشاد تشافي بإنريكي الذي يشرف راهناً على فريق العاصمة الفرنسية "هم من أصعب الفرق التي كنا سنواجهها. أعرف لويس إنريكي وجهازه الفني جيّداً. هو مدرّب لامع ويعملون بشكل ممتاز.. لكن لدي الثقة والأمل".

تابع "استضافتنا مباراة الاياب هي شيء إيجابي لنا".

ويسافر حامل لقب الدوري الإسباني إلى باريس لخوض الذهاب في 10 أبريل، قبل استضافة ملعب مونتجويك البديل لقاء الرد في 16 منه.

وفي نهاية الاسبوع الجاري، يزور برشلونة أتلتيكو مدريد رابع ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن "بلوغرانا".

