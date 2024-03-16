فريق درجة ثانية "مجنون" يصدم العالم بـ"ريمونتادا" خارقة (فيديو)

بهدفين في الوقت بدل الضائع، أقصى كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية مضيفه ولفرهامبتون واندررز 3-2 السبت، وبلغ نصف كأس إنكلترا في كرة القدم للمرة الأولى منذ 1987.

عاشت جماهير ملعب مولينو سيناريوهات متضاربة. تقدّم الضيوف أولاً عبر المهاجم إليس سيمز (53)، قبل أن ينجح ولفرهامبتون بقلب الطاولة في آخر عشر دقائق، بهدفين حملا توقيع الظهير الأيسر الجزائري راين آيت-نوري (83) والإسباني الشاب أوغو بوينو (80).

لكن الكلمة الأخيرة كانت لكوفنتري، بطل نسخة 1987 الذي صدم الجماهير المحلية بثنائية قاتلة، عبر سيمز (90+7) والأميركي حاجي رايت (90+10).

🤯⚽️ جـــنــــون كـــــرة القـــــدم



كوفنتري سيتي يقلب الطاولة على وولفرهامبتون في الوقت القاتل



⏯️ شاهد هدفي كوفنتري في الوقت بدل الضائع#كأس_الاتحاد_الانجليزي #FACup pic.twitter.com/Ykt3db1XII — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024



وغاب عن ولفرهامبتون ثلاثي المقدمة البرتغالي بيدرو نيتو، الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان والبرازيلي ماتيوس كونيا بسبب الاصابة.

ويلعب حامل اللقب مانشستر سيتي في وقت لاحق مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويختتم ربع النهائي الأحد، بمواجهتين بين تشلسي وضيفه ليستر متصدر الدرجة الثانية، قبل مباراة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد حامل اللقب 12 مرة بفارق لقبين وراء أرسنال صاحب الرقم القياسي.