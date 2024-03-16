بعد تكرارها مع فينيسيوس.. مدرب ريال مدريد يدعو لعدم التسامح مع العنصرية

دعا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى عدم التسامح مطلقا مع الإساءات العنصرية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تكرارها وتعرض مهاجم فريقه البرازيلي فينيسيوس جونيور لمزيد من هذه الإساءات.

وفي يوم الخميس الماضي حث فينيسيوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على التحرك في مواجهة إساءات عنصرية مزعومة ضده رددها مشجعو برشلونة وأتليتيكو مدريد.

وقال ريال مدريد أمس الجمعة إنه تقدم أيضا بشكوى إلى مكتب الادعاء العام ضد جرائم كراهية وعنصرية.

وتعرض فينيسيوس لاعب منتخب البرازيل لإساءات عنصرية في عدة مناسبات ما تسبب في تحركات محلية ودولية من بينها تشكيل لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال أنشيلوتي للصحفيين الليلة الماضية "المشكلة هناك. أعتقد أنها كذلك. لن أغير رأيي" في العنصرية في الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس أيضا لإساءة عنصرية في العام الماضي عندما كان يلعب في بلنسية حيث اعتقل عدة أشخاص بعد الحادث بينما أوقف بلنسية أربعة مشجعين مدى الحياة.

وأضاف أنشيلوتي "أعتقد أن رد بلنسية كان جيدا جدا بعد الحادث. الآن جاء دور الآخرين للتحرك. وعندما نتحدث عن عدم التسامح مطلقا فعلينا وعلى الجميع الالتزام بهذا."

وأردف المدرب الإيطالي "أعتقد أنه من الضروري التحرك والقضاء على هذه المشكلات. هذه أمور قبيحة جدا تؤثر على الجميع في مجتمعنا. المجرمون (الذين يمارسون العنصرية) لا يجب أن يسمح لهم بالتواجد في الشوارع، بل يجب أن يكونوا في مكان آخر."

وسيلتقي منتخب البرازيل في مباراة ودية مع نظيره الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو في 26 مارس الجاري ضمن حملة لمكافحة العنصرية دعما لفينيسيوس.