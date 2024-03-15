ساوثغيت مصدوم من رفض نجم أرسنال الالتحاق بمنتخب إنجلترا

يشعر غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، بالصدمة بسبب رفض اللاعب الإنجليزي ونجم أرسنال بن وايت الانضمام للفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لكنه شعر أنه "من المستحيل" إخفاء السبب وراء غيابه عن قائمة منتخب (الأسود الثلاثة). ويقدم وايت هذا الموسم أداء رائعا مع أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكان مقررا أن يكون ضمن قائمة منتخب إنجلترا المكونة من 25 لاعبا، التي ستواجه وديا منتخبي البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ورغم ذلك، أبلغ البرازيلي إيدو، المدير الرياضي لأرسنال، جون ماكديرموت، المدير الفني للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، أن وايت لا يريد الانضمام حاليا لمنتخب إنجلترا، حيث لم يتم استدعاؤه منذ عودته للبلاد مبكرا خلال كأس العالم الماضية 2022 في قطر. وغادر وايت المونديال جراء ما وصفه اتحاد كرة القدم الإنجليزي بـ"أسباب شخصية"، لكن ظهرت تقارير في وقت لاحق عن خلاف مزعوم مع ستيف هولاند، مساعد منتخب إنجلترا.

ونفى ساوثغيت، تلك الأقاويل أمس، رغم أن غياب وايت عن تشكيلة الفريق التي خلت من مجموعة من النجوم بسبب الإصابةـ أثار بالفعل جدلاً حول الآفاق المستقبلية للمدافع، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، مع منتخب إنجلترا.

وصرح ساوثغيت، "تلقى جون ماكديرموت مكالمة هاتفية من إيدو الأسبوع الماضي ليقول إن بن لا يريد التواجد بقائمة منتخب إنجلترا في هذا الوقت. بالنسبة لي، هذا عار كبير". وأضاف ساوثغيت، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بالنسبة لي، منتخب إنجلترا في الطليعة. إنه الأهم".