قرعة دوري أبطال أوروبا تصعق جماهير ريال مدريد وبرشلونة

اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، بمانشستر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

تقام مباريات ربع النهائي في 9-10 و16-17 أبريل ونصف النهائي في 30 أبريل-الأول من مايو، و7-8 مايو.

يحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 يونيو.

