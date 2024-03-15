نحل يغزو ملعب عالمي.. لسع اللاعبين والجمهور وأوقف المباراة (فيديو)

غزا النحل ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسبب في لسع اللاعبين والجماهير قبل أن يوقف المباراة، وفقاً للحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس" تحت عنوان: "غز النحل"!.

A pause for... bees?! 🐝



Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8 — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024

وأثار هجوم النحل على الملعب غضب اللاعبين والجماهير، إذ ظهر النجم الإسباني كارلوس ألكاراز في مشهد هلع من لسعات النحل خلال مباراته مع الألماني ألكسندر زفيريف إذ حاول إيعاد النحل دون جدوى فهرب إلى غرفة تبديل الملابس.

وتوقفت المباراة ساعتين لحين تدخل الجهات المعنية بإبعاد النحل وشفطه بالمكانس الكهربائية خصوصاً أنه تجمع بكثرة حول الكاميرات وعطل البث التلفزيوني للمباراة وتسبب في حالة هلع للجماهير الحاضرة.