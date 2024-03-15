نحل يغزو ملعب عالمي.. لسع اللاعبين والجمهور وأوقف المباراة (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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غزا النحل ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسبب في لسع اللاعبين والجماهير قبل أن يوقف المباراة، وفقاً للحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس" تحت عنوان: "غز النحل"!.

 

وأثار هجوم النحل على الملعب غضب اللاعبين والجماهير، إذ ظهر النجم الإسباني كارلوس ألكاراز في مشهد هلع من لسعات النحل خلال مباراته مع الألماني ألكسندر زفيريف إذ حاول إيعاد النحل دون جدوى فهرب إلى غرفة تبديل الملابس.

وتوقفت المباراة ساعتين لحين تدخل الجهات المعنية بإبعاد النحل وشفطه بالمكانس الكهربائية خصوصاً أنه تجمع بكثرة حول الكاميرات وعطل البث التلفزيوني للمباراة وتسبب في حالة هلع للجماهير الحاضرة.

 

 

 

 

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