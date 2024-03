نحل يغزو ملعب عالمي.. لسع اللاعبين والجمهور وأوقف المباراة (فيديو)

غزا النحل ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسبب في لسع اللاعبين والجماهير قبل أن يوقف المباراة، وفقاً للحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس" تحت عنوان: "غز النحل"!.

A pause for... bees?! 🐝



Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8