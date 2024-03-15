محمد صلاح يتألق وليفربول يستعرض قوته ضد سبارتا براغ

شارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريق ليفربول للمرة الأولى منذ الأول يناير ضد نيوكاسل في الدوري (4-2) نتيجة إصابة تعرض لها في كأس أمم إفريقيا، وساهم في استعراض ليفربول مجدداً على حساب ضيفه سبارتا براغ الذي خسر ذهاباً على أرضه 1-5، واكتسحه في مباراة الإياب 6-1 بعدما تقدم 3-0 قبل مرور ربع ساعة على البداية.

وتسيّد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء وتحضر بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد الأحد في ربع نهائي الكأس.

وبعدما سجل ثنائية ذهاباً، ضرب الأوروغوياني داروين نونييس مجدداً ووضع ليفربول في المقدمة (7) ثم سرعان ما أضاف "الحمر" الثاني بعد ثوانٍ معدودة عبر ابن الـ19 عاماً بوبي كلارك إثر خطأ دفاعي (8).

ومن خطأ دفاعي جديد، أضاف ليفربول الثالث عن طريق محمد صلاح (10) الذي كان ممرراً في هدف الهولندي كودي خاكبو (14)، قبل أن ينجح الضيف في تقليص الفارق عبر الصربي بيليكو بيرمانتشيفيتش (42).

وعاد ليفربول الى توسيع الفارق في بداية الشوط الثاني عبر المجري دومينيك سوبوسلاي الذي تحولت تسديدته من المدافع والى الشباك (48)، ثم أضاف خاكبو السادس بعدما حول تسديدة هارفي إيليوت (55).