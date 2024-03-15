كبار أوروبا الـ 8 يترقبون «القرعة المفتوحة» اليوم

تقام اليوم الجمعة قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما اكتمل عقد الفرق المتأهلة، أول من أمس، بصعود أتلتيكو مدريد على حساب إنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند بعد فوزه على ضيفه أيندهوفن. وتأهل إلى ربع النهائي كل من: مانشستر سيتي، أرسنال (إنجلترا)، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جرمان (فرنسا). وستكون القرعة مفتوحة دون تصنيف، ولن تجنّب مواجهة الأندية من بلد واحد، أو تلك التي تقابلت في دور المجموعات. تقام مباريات ربع النهائي في (9 و10 و16-17 أبريل)، ونصف النهائي في (30 أبريل و1 مايو، و7 و8 مايو). ويحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت الأول من يونيو.

أتلتيكو

قلب أتلتيكو مدريد الإسباني الطاولة على ضيفه إنتر الإيطالي وتأهل إلى الدور ربع النهائي، بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-1). وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر على أرضه في سان سيرو 1-صفر.

وسجّل هدفي أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان (35) والبديل الهولندي ممفيس ديباي (87)، وهدف إنتر فيديريكو ديماركو (33).

وفي ركلات الترجيح، أهدر التشيلي أليكسيس سانشيس والهولندي ديفي كلاسن والقائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لإنتر وصيف المسابقة، في حين فشل ساوول نيغيس في ترجمة ركلته من جانب أتلتيكو.

وتألق غريزمان (32 عاماً) الذي دفع به المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أساسياً في مباراته الأولى منذ عودته إلى الملاعب جرّاء تعرّضه لالتواء في كاحله على ملعب سان سيرو في 20 فبراير الماضي خلال لقاء الذهاب، فغاب عن أربع مباريات لم يفز فيها «كولتشنيروس» سوى مرة يتيمة.

بدوره، عاد المهاجم مارتينيس إلى تشكيلة «نيراتزوري» بعدما فضّل مدرّبه سيموني إنزاغي إراحته في الفوز على بولونيا 1-صفر في الدوري.

دورتموند

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي 2-صفر في إياب الدور ثمن النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1. ويدين دورتموند بفوزه للعائد إلى صفوفه الإنجليزي جايدون سانشو صاحب هدف الافتتاح بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، قبل أن يُصاب ويخرج في الشوط الثاني، ليضاعف بديله ماركو رويس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ولعب سانشو المعار من مانشستر يونايتد، الذي سجل باكورة أهدافه في مروره الثاني مع النادي الألماني هذا الأسبوع في الفوز على فيردر بريمن 2-1 في الدوري، إلى جانب يوليان برانت والهولندي دونيل مالن خلف المهاجم نيكلاس فولكروغ.

وحجز فريق المدرب إدين ترزيتش مقعده إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021، في حين وصل أيندهوفن إلى هذا الدور للمرة الأخيرة في موسم 2006-2007، قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنجليزي في طريق الأخير لإحراز اللقب.

وأجرى مدرب أيندهوفن بيتر بوس، الذي أقاله دورتموند بعد مشوار مخيّب دام ستة أشهر في 2017، تغييرين على تشكيلته التي خاضت مباراة الذهاب.