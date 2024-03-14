أزمة بين شيكابالا وأمير سعودي بسبب بطولة رمضانية

تواصلت ردود الأفعال على الحركة الذي قام بها قائد الزمالك المصري شيكابالا، في مباراة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية والذي توج بها الأهلي بهدفين دون مقابل، وتبع ذلك أزمة جديدة حدثت مؤخرا بين شيكابالا والأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز.

وكشف الأمير السعودي عن غضبه الشديد بسبب عدم حضور شيكابالا بطولة الأمير عبد الله بن سعد، رغم استلام لاعب الزمالك مقدم العقد للمشاركة في الدورة، على حد قوله حيث كتب الأمير السعودي عبر حسابه في منصة "أكس" وهاجم اللاعب بقوة.

وكشف موقع "بطولات" المصري عن مصدر مقرب من الأمير: "سمو الأمير عبد الله اعتاد على تنظيم هذه الدورة الرمضانية في كل عام، هذه البطولة تقام بشكل منتظم كل عام، ويشارك بها لاعبون معتزلون وما زالوا يمارسون كرة القدم، سمو الأمير لا يعرف عنه التحدث بهذا الشكل عن اللاعبين؛ ولذلك من المؤكد أن فعلًا شيكابالا خالف اتفاقه معه".

وأضاف: "بطولة سمو الأمير عبد الله من أشهر الدورات الرمضانية في الممكلة، وتًلعب في جدة، ويشارك بها كل عام لاعبون كبار على رأسهم محمد نور وأيضًا فهد المولد، ويطلق عليها بطولة (الحواري) وسبق وأن شارك بها أحمد حسام ميدو".



وهاجم الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، لاعب الزمالك شيكابالا، بوقة وكتب من خلال حسابه عبر منصة "إكس": "للأسف لاعب غير مسؤول ولم يحترم الاتفاق اللي كان بيننا، استلم مقدم العقد في بيته في مصر وضل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين".

وأتم: "لم يحضر اليوم حسب الاتفاق، إن شاء الله راح أتخذ معه إجراء قانوني".