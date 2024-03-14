ديشان يرى مشاركة مبابي في أولمبياد باريس "صعبة جداً"

رأى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل "صعبة جداً"، نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا. وقال ديشان "من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

وأشار ديشان الى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون للتواجد في تشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تييري هنري.

ومع ذلك، شدد ديشان على أن كأس أوروبا "تبقى الأولوية" وعلى ضرورة أن تكون أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في الأولمبياد معروفة قبل البطولة القارية التي تنطلق في 14 يونيو، وذلك لأنه "لا نريد أي تدخل في استعداداتنا. لذلك، بمجرد أن نكون في معسكرنا التدريبي في كليرفونتان، يجب أن يكون واضحاً من سيذهب (الى الأولمبياد) ومن لن يذهب".

وبات معلوماً أن نجم باريس سان جرمان مبابي، قائد منتخب فرنسا الأول، حريص جداً على تمثيل بلاده في الأولمبياد، الى جانب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان. لكن كأس أوروبا تختتم في 14 يوليو، على أن تبدأ مسابقة كرة القدم الأولمبية في 24 يوليو.

وهذا الأمر يعني أنه لن يكون هناك وقت للراحة بينهما، على الأقل إذا وصلت فرنسا الى أدوار متقدمة في كأس أوروبا. وكرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية مخصصة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 23 عاماً، لكن يمكن لثلاثة لاعبين فوق هذا السن المشاركة أيضاً، ما يفتح الطريق أمام مبابي (25 عاماً) وغيره من النجوم الفرنسيين الكبار للمشاركة.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يلزم الأندية بتسريح اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد، ما قد يزيد من تعقيد موقف مبابي الذي أعلم ناديه سان جرمان أنه سيرحل عنه عندما ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم مع ترجيح أن يكون ريال مدريد الإسباني وجهته التالية.