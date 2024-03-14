استدعاء دياز إلى المنتخب المغربي لأوّل مرة..وعودة سفيان رحيمي

استدعيَ لاعب ريال مدريد، براهيم دياس الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، إلى المنتخب المغربي لكرة القدم أمس لأوّل مرة لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا بقيادة المدرب وليد الركراكي، بعدما فضّل أن يدافع عن ألوان "أسود الأطلس" بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني والمنتخب.

ومن المقرّر أن يبدأ دياز (24 عاماً) اللعب مع المغرب في 22 مارس ضمن مباراة ودية أمام أنغولا، بدلاً من إسبانيا التي مثّلها مرة واحدة في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021 في مباراةٍ استدعيَ فيها للفريق الشاب ما دون 21 عاماً، لأن لاعبي المنتخب الأوّل كانوا معزولين بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأشارت صحيفة "ماركا" الاثنين إلى أن دياز اختار تمثيل المغرب بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني ومنتخب "لا روخا".

من ناحيتها، قالت إذاعة "كادينا" إنه "لم يتم الاتصال به، لا من قبل لويس إنريكي ولا من قبل لويس دي لا فوينتي (المدربان السابق والحالي لمنتخب لاروخا)".

وحسب صحيفة "آس"، فإن دياز اتخذ قراره النهائي بعد رفض الاتحاد الإسباني إخباره، قبل بقية اللاعبين الدوليين الآخرين، إذا تم ادراج اسمه في قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين أمام كولومبيا في 22 مارس الحالي في لندن والبرازيل في 23 منه في مدريد.

وقال دي لا فوينتي مدرب "لا روخا" الاثنين رداً على سؤال حول الموضوع خلال مشاركته في منتدى نظم في إحدى الجامعات "أحترم موقفه، الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم".

وتابع "هناك ثلاثة معايير ليتم الاختيار: الأول، أن تكون مؤهلاً للعب مع المنتخب، والثاني، الرغبة في القيام بذلك، والثالث، أن يستدعي المدرب اللاعب. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن اللاعب يرغب في ذلك، من دون اشتراطات أو شروط، حرصاً على المساواة في الحقوق والواجبات مع بقية المجموعة".

بدأ دياز الذي وُلد في ملقة من أم إسبانية وأب مغربي، مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي الانكليزي عام 2016 في سن الـ17 لكنه لم يحصل على فرصةٍ كبيرةٍ فاكتفى بخوض 15 مباراة، 5 منها في الدوري الذي توّج بلقبه. وانتقل المهاجم إلى ريال مدريد حيث خاض موسماً واحداً (20 مباراة في جميع المسابقات)، قبل أن ينتقل بالإعارة إلى ميلان الإيطالي حيث لمع نجمه لثلاثة مواسم وتوّج مع "روسونيري" بلقب الدوري في 2021-2022 مسجلاً 18 هدفاً في مختلف المسابقات.

عاد دياز الذي يلعب في مركز الوسط الهجومي كما الجناحين، إلى ريال بعدما انتقل المهاجم كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي، وحصل على فرصةٍ أكبر فسجّل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة ضمن جميع المسابقات حتّى الآن.

وإلى جانبهما، شهدت لائحة المنتخب المغربي عودة مهاجم نادي العين الإماراتي المتألق سفيان رحيمي الذي سجّل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين للعين ضمن دوري أبطال آسيا، مساهماً بتأهله إلى نصف النهائي على حساب النصر السعودي.

في المقابل، غاب كل من المدافع القائد رومان سايس (الشباب السعودي) ولاعبا الوسط سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، إضافة إلى مدافع بايرن ميونخ نصير مزراوي.