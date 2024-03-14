صربي وأميركي يدعمان سلة الجلاء السوري

أعلن نادي الجلاء السوري، تعاقده رسمياً مع الصربي دوسان هوكيتش، والأميركي ستانلي ديفيز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة.

وقال نادي الجلاء، في بيانٍ عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن: "إدارة النادي أنهت تعاقدها مع اللاعبين الأميركي ديفيز في مركز صانع الألعاب، والصربي هوكيتش الذي يمتاز باللعب في المركزين 4 و5".

ويستعد الجلاء للمشاركة في مسابقة كأس الجمهورية، بعد أن تم إعلان اتحاد السلة السوري عن عدد الفرق المشاركة في المسابقة التي تستضيفها مدينة حلب، ممثلة بأندية الجلاء، وأهلي حلب، والكرامة، والوحدة والنواعير والجيش.

وأقعت قرعة البطولة التي ستقام على صالة الحمدانية، فريق أهلي حلب في المجموعة الأولى بجوار كل من النواعير والكرامة، فيما جاء الجلاء على رأس المجموعة الثانية بجوار كل من الجيش والوحدة الدمشقيين.