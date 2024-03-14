تحذير خطير بعد تعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية.. هذا هو السبب (فيديو)

كشف الدكتور المصري عمرو عثمان استشاري القلب والمشرف على حالة لاعب فريق مودرن فيوتشر أحمد رفعت، أن درجة الوعي والاستجابة للعلاج أصبحت مقبولة، كما أظهرت الأشعة المقطعية على المخ تحسنا كبيراً، وهو ما دفع الأطباء إلى التفاؤل لاستعادة اللاعب وعيه بعد ما يقارب من 48 ساعة من سقوطه في المباراة مغشيا عليه.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لسقوط مفاجئ أمام اللاعبين في مباراة الاتحاد وفيوتشر وقبل لحظات من نهاية المباراة مغشيا عليه، وهو ما أثار الشارع الرياضي المصري عن الحادثة الصعبة.

وأوضح الدكتور أن حالة اللاعب مستقرة، لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل حتى الآن، لافتا إلى أن الطاقم الطبي المكلف بعلاج أحمد رفعت تأكد من سلامة عضلة قلبه، وعقب التأكد من خلو القلب من أي أمراض تم فحص اضطراب الأملاح في الجسم، وإعطاء اللاعب أدوية لخفض نسب الحموضة في الجسم.

وعن سبب ما تعرض له اللاعب وأبرز نتائج التحاليل، قال الدكتور عمرو عثمان، أنهم وجدوا نسب حموضة كبيرة في جسم اللاعب أحمد رفعت، بالإضافة إلى حموضة في الدم، موضحاً أن اضطراب الأملاح في الجسم يحدث نتيجة فقدان الجسم للسوائل.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب تناول كمية كبيرة من المنبهات (القهوة) قبل المباراة، فتسببت في تزايد سرعة نبضات القلب، بالإضافة إلى صوم اللاعب لمدة أكثر من 12 ساعة، وبذل مجهود كبير، ما أدى لحدوث اضطراب الأملاح، وتكون ثاني أكسيد الكربون في الجسم".

وواصل: "يجب على القائمين بتنظيم البطولات المحلية لكرة القدم عدم لعب أي مباريات في اليوم الأول من رمضان، حتى يتعود اللاعبون على الصوم، كما أن الكشف الطبي الذي يجرى على اللاعبين وسيلة للتأكد من سلامتهم، ولكن اضطراب الأملاح يحدث في لحظة، وهذا أحد الأسباب التي تعرض لها أحمد رفعت".

وأشار إلى أنه عقب وصول اللاعب إلى المستشفى كان الهدف أمام الأطباء حماية مجرى التنفس بالإضافة إلى إنعاش القلب، مشيرا إلى أن الأطباء أعطوا أحمد رفعت عددا كبيرا من الصدمات الكهربائية في محاولة لإفاقة اللاعب.

وأوضح أن "حالة اللاعب الآن أفضل من ذي قبل، والجهاز العصبي لم يتأثر والمخ سليم، كما أن المجهود العضلي يحتاج إلى وقت ومن بعدها سيكون هناك احتمالية لعودته للملاعب مرة أخرى".

وأكد الدكتور عمرو عثمان على ضرورة تأجيل أي مباريات لليوم الثاني من بداية شهر رمضان، حتى يتعود الجسم على الصيام، منوها بأن تناول المنبهات قد يزيد من نبض عضلة القلب، ويجب على كل لاعب التنسيق مع طبيب الفريق للتأكد من سلامته.