انطلاق منافسات كرة القدم في دورة عجمان الرياضية

تنطلق منافسات بطولة كرة القدم يوم الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان.

وتقام البطولة بنظام الدوري في دور المجموعات، بينما تقام الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، وتضم المجموعة الأولى فرق مصرف عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، والدفاع المدني، وغرفة عجمان، والمجموعة الثانية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة الميناء والجمارك، فيما تضم الثالثة فرق جهاز الرقابة المالية، وهيئة النقل، وجامعة عجمان، وجامعة المدينة عجمان.

وتُجرى 3 مباريات في اليوم الأول من البطولة حيث يلتقي مصرف عجمان بفريق دائرة البلدية والتخطيط في العاشرة مساء، ويواجه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري فريق دائرة التنمية الاقتصادية في الحادية عشرة مساء، فيما تجمع المباراة الثالثة بين جهاز الرقابة المالية وفريق هيئة النقل في الثانية عشرة مساء.

من جانبٍ آخر أسفرت قرعة كرة الطائرة عن تقسيم فرق البطولة إلى 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى فرق YMK والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان والصقور، وتواجد في المجموعة الثانية PALA SIXES وEWE وUNITED SPAIKERS وضمت الثالثة الأكاديمية الأولمبية الوطنية وAUS وجامعة عجمان، فيما تلتقي في المجموعة الرابعة فرق دائرة البلدية والتخطيط، وonly FRESH وELECTRIC way.

وتنطلق مباريات البطولة بثلاث مواجهات إذ يلعب فريق YMA ضد الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان في العاشرة مساء، ويواجه PALA SIXES فريق EWE في الحادية عشرة مساء فيما تجمع المباراة الثالثة بين فريقي الأكاديمية الأولمبية الوطنية وAUS في الثانية عشرة مساء.