الوصل يعبر مطب بني ياس ويواصل العزف على نغمة الصدارة

حافظ فريق الوصل على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بانتصاره الصعب أمام مستضيفه بني ياس بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الطرفين على ملعب الشامخة ضمن الجولة 16 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق العين لكن الأخير لا يزال لديه مباراتين، في حين تجمدت نقاط "السماوي" عند 16.

وأظهر "الإمبراطور" شخصية البطل خلال اللقاء، إذ حقق المطلوب منه وهو النقاط الثلاث على الرغم من صعوبة اللقاء، إذ قص فابيو ليما شريط الأهداف في الدقيقة 4، بينما سجل زميله هاريس سيفيروفيتش الهداف الثاني في الدقيقة 2+90.

وبدوره استعاد الإمارات ذاكرة الانتصارات بفوزه المهم على ضيفه خورفكان بهدفين لهدف، ويعود آخر مرة تذوقت فيها "الصقور" طعم الفوز إلى الجولة الثالثة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي حينما فاز وقتها بهدفين نظيفين على خورفكان أيضاً.

وكان الضيوف قد تقدموا بواسطة عمر سعيد د 24، لكن الإمارات أدرك التعادل في د 62 عبر فرانسيسكو الكاسير، وسجل الوافد الجديد ضياء سبع هدف الانتصار د 65، ليضع بذلك أصحاب الأرض النقطة 8 في رصيدهم، فيما تجمدت نقاط خورفكان عند 17.

وفي المقابل، واصل فريق حتا نتائجه السلبية وتلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة في مواجهة ضيفه الوحدة، ولم يجد "أصحاب السعادة" صعوبة في هز الشباك بواسطة عمر خريبين بالدقيقة 6، وأضاف زميله آلان ماركيز الثاني الدقيقة 31، وعزز دانيال فاكوندو بالثالث الدقيقة 46، واختتم أفتانديل دويشويف الرباعية الدقيقة 78، وبالنتيجة رفع "العنابي" رصيده إلى 30، فيما تجمدت "الإعصار" عند 5 نقاط في المركز الأخير.