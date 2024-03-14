أرسنال وبرشلونة يلتحقان بكبار أوروبا.. القرعة غداً

فكّ أرسنال الإنجليزي نحساً لازمه طويلاً، عندما بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-صفر)، الثلاثاء، في لندن، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010، في حين كان برشلونة الإسباني على الموعد بفوزه على نابولي الإيطالي 3-1.

ولحق الفريقان بأندية باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ربع النهائي، بينما اختتم دور ثمن النهائي، فجر أمس، بمواجهتي أتلتيكو مدريد مع إنتر (صفر-1 ذهاباً)، وبوروسيا دورتموند مع أيندهوفن (1-1 ذهاباً).

وتسحب قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي غداً.

في المباراة الأولى، سجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010، علماً بأنه خرج من ثمن النهائي في آخر سبع مشاركات. وبقي التعادل سيد الموقف، فخاض الفريقان وقتاً إضافياً من شوطين.

ورمى مدرب أرسنال أرتيتا آخر أوراقه الهجومية بإشراك إدي نكيتياه بدلاً من تروسار، مطلع الشوط الإضافي الثاني، من دون أن تتغير النتيجة، ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال.

وبلغ برشلونة الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه نابولي 3-1 على الملعب الأولمبي في مونتجويك، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

وتمكّن الفريق الكاتالوني من تحقيق فوزه الأوّل في الأدوار الإقصائية، بعد أربع مباريات، تعادل في اثنتين منها وخسر مثلهما، وذلك للمرة الأولى أيضاً منذ فوزه على نابولي بالذات 3-1 في إياب ثمن النهائي ضمن موسم 2019-2020.

سجّل فيرمين لوبيس (15) والبرتغالي جواو كانسيلو (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (83) لبرشلونة، والكوسوفي أمير رحماني (30) لنابولي.

وقال لاعب برشلونة روبرتو لقناة «موفيستار»، بعد فوز زميله لوبيس بجائزة أفضل لاعب في المباراة «كان أفضل لاعب في المباراة. منذ انضمامه إلينا، لم يتوقف عن مفاجأتنا. هو لاعب يجب أن يبقى في برشلونة مدى الحياة».

بدوره، قال الظهير الفرنسي جول كوندي لقناة «كانال بلوس»: «لدينا الكثير من المواهب، وفريق شاب للغاية يُقدّم لنا الكثير، من جمال مروراً بفيرمين إلى كوبارسي الواعد جداً».

بدأ برشلونة المباراة بالشابين الواعدين لامين جمال (16 عاماً) وباو كوبارسي (17 عاماً)، ليصبح أول فريق يبدأ مباراة بلاعبين أقل من 17 عاماً في مباراة إقصائية ضمن دوري الأبطال، وفقاً لـ«أوبتا للإحصاءات».