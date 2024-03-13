موقف محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب، عن اللاعب الدولي محمد صلاح، وإمكانية ظهوره مع ليفربول في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام سبارتا براج، الخميس في ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز ذهابًا بخماسية مقابل هدف في التشيك.

وكان محمد صلاح قد شارك بديلًا في مباراة الذهاب بعدما غاب للإصابة، وهو ما حدث في مواجهة مانشستر سيتي أيضًا، يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عن حالة اللاعب محمد صلاح: "يجب أن نُعد محمد صلاح في هذه المباراة، التغيير بين الشوطين لم يكن ضروريا أو ممكناً، كان من الممكن أن يلعب لفترة أطول، لكن دخوله بين الشوطين أمام مانشستر سيتي لم يكن مثاليًا".

وأضاف: "محمد صلاح جاهز، ليس لمدة 90 دقيقة لكنه جاهز للمشاركة، ومن الجيد أننا لم نعد في حاجة للتعامل مع شيء كهذا بعد الآن، لذلك علينا الحفاظ عليه من أجل العودة دون خطورة".

وتابع كلوب: "أنا مستعد للبدء به أساسياً، ولكني لست متأكدًا من لياقته، إذا حصل على 90 دقيقة فهذا يعتمد على كيفية ظهوره في المباراة، علينا أن نكون حذرين للغاية، يمكنه عادة أن يلعب مباراة تلو الأخرى، ولكن لم يسبق لي أن قلت قبل أي مباراة محمد صلاح جيد، أو محمد صلاح لن يلعب، لأن الأمر يعتمد على لياقته والتصريح الطبي من الأطباء".

وأكد المدرب في حديثه: "علينا أن نتأكد من أننا نستطيع الاعتماد عليه باستمرار مرة أخرى، الأمر ليس سهلًا، لقد كان بعيدًا عن المشاركة لفترة طويلة بشكل غير عادي".

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول منذ أمم إفريقيا باستثناء عودته أمام برينتفورد، ولكنه تعرض لآلام في مكان الإصابة بالعضلة الخلفية، لذلك قرر يورجن كلوب استبعاده عن المباريات الماضية، ومشاركته في آخر مباراتين فقط كبديل.