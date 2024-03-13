مفاجأة.. إلغاء معسكر منتخب مصر في الإمارات

تفاجأ الجمهور المصري بإلغاء معسكر المنتخب المصري الذي كان مقرر إقامته في الإمارات خلال الشهر الحالي، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قراره بشأن الدورة الودية الدولية التي كان سيخوضها منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إنه قد تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررا في السابق.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية دولية بحضور منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس، بداية من يوم 22 مارس الجاري، وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه على أن الجبلاية سيقوم بتنظيم البطولة.

وطبقًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، وكان من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي.

وذلك على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس، وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بناءً على طلب منه وهو ما أكده مدير المنتخب المصري.